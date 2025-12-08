На СВО погиб молодой омский программист

Ему было 22 года.

Фото: vk.com/club202159150

В Омской области простятся с погибшим в зоне проведения СВО Евгением Корженевским. Об этом сообщила администрация Оконешниковского района.

Евгений Корженевский родился в 2003 году в Омске. В шестилетнем возрасте переехал с родителями в Оконешниково, где занимался в школе для одаренных детей. После окончания 10 класса поступил в Омский колледж транспортного строительства по специальности «Информационные системы и программирование».

В 2024 году Евгений был призван в армию, а в августе того же года заключил контракт для участия в специальной военной операции. Служил гвардии ефрейтором в мотострелковом батальоне.

Евгений погиб 16 ноября 2025 года, исполняя боевые задачи на территории ДНР, ЛНР и Украины. Он ушел на 23-м году жизни.

Прощание с Евгением состоится 10 декабря в 14:00 в Оконешниково, на площади у межпоселенческого дома культуры по адресу: ул. Пролетарская, 67.