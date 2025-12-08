Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области без вести пропали 6 человек

Добровольцы подвели итоги поисковой работы за прошедший месяц.

Омское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику обращений за ноябрь этого года. Всего за месяц добровольцам поступила 71 заявка о пропавших омичах.

Согласно данным, большинство поисковых операций завершились успешно: 52 человека были найдены живыми. В одном случае отряд поспособствовал воссоединению пропавшего с родственниками. Также поисковики помогли установить личность одного человека.

К сожалению, не все поиски завершились благополучно. Два человека были найдены погибшими, а 6 человек остаются пропавшими без вести по итогам месяца. По 9 заявкам информация остается неподтвержденной.

Как сообщили волонтеры, поиски тех, кто не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства.

