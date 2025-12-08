В Омской области без вести пропали 6 человек

Добровольцы подвели итоги поисковой работы за прошедший месяц.

Фото создано при помощи ИИ

Омское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику обращений за ноябрь этого года. Всего за месяц добровольцам поступила 71 заявка о пропавших омичах.

Согласно данным, большинство поисковых операций завершились успешно: 52 человека были найдены живыми. В одном случае отряд поспособствовал воссоединению пропавшего с родственниками. Также поисковики помогли установить личность одного человека.

К сожалению, не все поиски завершились благополучно. Два человека были найдены погибшими, а 6 человек остаются пропавшими без вести по итогам месяца. По 9 заявкам информация остается неподтвержденной.

Как сообщили волонтеры, поиски тех, кто не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства.