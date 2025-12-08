Капитан «Авангарда» Шарипзянов установил новый рекорд в КХЛ

«Ястреб» в десятый раз стал лучшим защитником недели.

Фото: hawk.ru

Капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов в десятый раз был признан лучшим защитником недели КХЛ. Как сообщили в пресс-службе клуба, «ястреб» набрал 5 (2+3) очков в двух последних матчах с показателем полезности +5. На его счету также один силовой прием, четыре блокированных броска и три перехвата.

Десятое звание лучшего защитника недели позволило Шарипзянову обойти Кевина Даллмэна, который за свою карьеру в КХЛ удостаивался этого титула девять раз.

Отметим, что в 2009 году Даллмэн побил рекорд результативности для защитников, установленный еще Вячеславом Фетисовым в сезоне-1983/1984. В 2015 году Кевин был признан лучшим канадским хоккеистом за всю историю лиги, а в 2019 году объявил о завершении карьеры.