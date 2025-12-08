Омичи застали полицейских за забрасыванием снежками умирающей хаски

По данным городских властей, собака скончалась.

Фото: vk.com/mun_priut_omsk

Омичи стали свидетелями жестокого обращения с животными со стороны сотрудников полиции. Как сообщили омичи в соцсетях, полицейские забросали умирающее животное ледяными снежками.

На опубликованном очевидцами видео четко видно машину полиции, а бросающий одет в форму ведомства.

Как сообщили позже в омском «Муниципальном приюте для животных», собака скончалась. В приюте также отметили, что причины смерти хаски могут быть любыми и сотрудники полиции могут не иметь отношения к гибели животного.

– Мы уверены, что причины могут быть разнообразными и что омская полиция не причастна к случившемуся, – рассказали в учреждении.

Представители приюта отметили, что существуют разные предположения относительно причин гибели собаки. Одна из версий – животное могло страдать заболеванием или испытывать сильное истощение, что не было заметно из-за густой шерсти. Другая версия – собака могла пострадать в ДТП или вследствие отравления: намеренного или случайного.

Однако омичи в соцсетях в смерть собаки по естественным причинам не верят и обвиняют в случившемся сотрудников полиции.