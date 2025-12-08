Омск-Информ
·Общество

Экстремальные морозы до –38 продлятся в Омской области недолго

Новое потепление ожидается уже в конце недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни жителей Омской области ожидает усиление морозов. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до –38 градусов.

В ночь на 8 декабря температура понижалась на севере региона до –37. Днем колебалась в пределах –11…–28.

– Во вторник и среду (9 и 10 декабря) погодные условия в нашем регионе будут формироваться в холодном антициклоне, существенных осадков не ожидается, местами возможно образование изморозевых отложений, – сообщают синоптики.

Ночью 9 декабря будет –20…–30, при прояснении –33…–38 градусов. Днем будет –19…–24, а в северных районах до –29. В среду, 10 декабря, ночью будет –22…–34, днем –12…–22 градуса.

Уже 11–12 декабря влияние антициклона ослабеет. Местами ожидается снег и усиление ветра.

В четверг, 11 декабря, ночью будет –14…–24, днем –7…–12 градусов. Ночью 12 декабря ожидается только –9…–14, а днем –6…–11.

