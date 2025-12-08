Омич превратился в мебель, чтобы не помогать сыну

Игры в прятки с судебными приставами мужчина все же проиграл.

Фото: freepik.com

В Любинском районе Омской области суд вынес приговор отцу, уклонявшемуся от уплаты алиментов, сообщили в ГУФССП России по Омской области.

По данным судебных приставов, 48-летний мужчина, имея 14-летнего сына, вел асоциальный образ жизни, не контактировал с ребенком, не оказывал материальной поддержки и не занимался воспитанием. Ранее он был наказан за неисполнение родительских обязанностей обязательными работами.

Продолжавшего отказываться от финансовых обязательств мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Исполняя постановление дознавателя о принудительном приводе, судебные приставы пришли домой к уклонисту, но его сожительница заявила, что мужчина куда-то ушел, а когда вернется, неизвестно.

– Судебные приставы осмотрели жилое помещение и в одной из комнат, в диване, на котором хаотично лежали разбросанные вещи, обнаружили искомого гражданина, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину доставили в районное отделение судебных приставов. Суд назначил неплательщику исправительные работы, в течение которых с его дохода будут удерживаться средства для погашения долгов по алиментам.

Также в ведомстве уточнили, что, если мужчина продолжит пренебрегать обязанностями родителя, ему грозит более серьезное наказание, вплоть до реального лишения свободы.