В Омске боец ММА переломал жену из-за плохо вымытой раковины

Девушку доставили в больницу со сломанным носом.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

В Омске боец смешанных единоборств систематически избивал молодую жену, которая, по его мнению, плохо вела домашнее хозяйство. Своей историей девушка по имени Эльвира поделилась с телеграм-каналом «Осторожно, новости».

По словам Эльвиры, в мае она познакомилась с молодым человеком по имени Андрей. Спустя два месяца они заключили брак. Во время свадебного путешествия в Египет Андрей, занимающийся смешанными единоборствами, впервые применил к Эльвире физическое насилие. Поводом стал отказ девушки пойти отдыхать в указанное мужем время.

– Человек ходит на индивидуальные тренировки к мастеру по ММА. К сожалению, свои удары он отработал на мне, – рассказала Эльвира.

В последующие месяцы избиения повторялись, причинами становились претензии мужа к качеству уборки. Например, однажды мужчина применил насилие из-за неправильно вымытой душевой кабины.

Последний эпизод жестокого обращения произошел 22 ноября. Вернувшись домой, Андрей разгневался из-за остатков чистящего средства в раковине, где Эльвира мыла решетку духовки. Муж начал кричать и требовать бережного обращения с дорогой сантехникой, после чего принялся избивать супругу.

– Из-за этого Андрей очень сильно взбесился, вышел из себя. Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать, – вспоминает омичка.

Эльвира была доставлена в больницу, где ей поставили диагноз «закрытый перелом носа». Поскольку девушка сначала обратилась в медицинское учреждение, а не в полицию, ее травмы не были задокументированы как побои. Сейчас Эльвира планирует сделать судмедэкспертизу и подать на Андрея в суд.

– Последние его слова, которые он сказал моей сестре: «Я не буду перед ней извиняться, я такой, какой есть, и меняться не буду». Человек не пытался со мной связаться и хоть как-то принести извинения, и самое обидное, он даже не интересовался моим состоянием, – заключила Эльвира.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием громкой истории.