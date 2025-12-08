Названы локации для больших Рождественских катаний в Омске

Власти хотят устроить праздник не хуже новогодних торжеств.

Фото создано при помощи ИИ

Традиционные Рождественские катания в Омске пройдут 7 января на всех открытых ледовых площадках города. Об этом на пресс-конференции, посвященной новогодним и рождественским мероприятиям, рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.

По словам чиновника, катания планируется организовать на стадионе «Энергия», стадионе «Юность», а также в отдаленных территориях, включая Крутую Горку и Ледовую арену им. Л. Киселева.

– Конечно, предусмотрены активности, Дед Мороз со Снегурочкой. Иллюминацию постараемся сделать максимально яркую. Создадим праздник для жителей Омска, – подытожил Баньковский.

Выход на лед со своими коньками будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Однако за прокат коньков придется заплатить.