Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске решили срочно обследовать недостроенное метро

Работы необходимо провести до конца текущего года.

Техническим обследованием конструкций недостроенного омского метро займется компания «Стройгеопроект» из Москвы, победившая на торгах. Она снизила стоимость работ с 3 до 2,7 млн рублей.

По данным портала «Госзакупки», контракт с подрядчиком уже заключен. Техническое обследование компания должна успеть провести до конца текущего года.

Десять лет назад, в 2015 году, метро уже обследовала компания «Сибмост». Тогда подрядчик обнаружил критические дефекты, например, ограждение котлована станции «Библиотека имени Пушкина» и отдельные перегонные тоннели находились в аварийном состоянии. Специалисты также нашли пустоты на стыках монолитных элементов, трещины, коррозию, течи и другие повреждения.

·Общество

В Омске решили срочно обследовать недостроенное метро

Работы необходимо провести до конца текущего года.

Техническим обследованием конструкций недостроенного омского метро займется компания «Стройгеопроект» из Москвы, победившая на торгах. Она снизила стоимость работ с 3 до 2,7 млн рублей.

По данным портала «Госзакупки», контракт с подрядчиком уже заключен. Техническое обследование компания должна успеть провести до конца текущего года.

Десять лет назад, в 2015 году, метро уже обследовала компания «Сибмост». Тогда подрядчик обнаружил критические дефекты, например, ограждение котлована станции «Библиотека имени Пушкина» и отдельные перегонные тоннели находились в аварийном состоянии. Специалисты также нашли пустоты на стыках монолитных элементов, трещины, коррозию, течи и другие повреждения.