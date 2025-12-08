«Омичка» сыграет на «G-Drive Арене»: билеты уже доступны

10 января на «G-Drive Арене» омский клуб «Омичка» примет саратовский «Протон». Билеты на матч уже поступили в продажу, а команда постарается побить рекорд посещаемости российского волейбола.

Фото: Арсений Вишневский

В начале нового года болельщиков ждет одно из самых масштабных волейбольных событий сезона – игра «Омички» на главной спортивной площадке Омской области. Матч с саратовским «Протоном» пройдет 10 января, начало в 16:00.

О старте продаж билетов сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале: ссылка на событие .

Встреча обещает стать рекордной по посещаемости: «Омичка» постарается побить действующий рекорд зрительской аудитории российского волейбола, который составляет 7200 человек.