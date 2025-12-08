Омск-Информ
·Общество

Стало известно, когда в Омске появятся ледяные горки

Главная елка засияет уже на днях.

Новогодние инсталляции в Омске установят ориентировочно к 20 декабря, заявил на сегодняшней пресс-конференции директор департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.

На днях власти проведут встречу с подрядчиком, который будет заниматься ледяными инсталляциями и горками на территории «Омской крепости». Резать и завозить лед начнут уже на этой неделе.

Ледовыми скульптурами также будет оформлен фонтан возле Омского цирка.

– Буквы-инсталляции – 2026 уже светятся, светится и фонтан. Еще из особенностей будут сделаны несколько маленьких городов для детей. Фонтан тоже будет обрамлен льдом, где будут представлены драматический театр, Музыкальный театр, Успенский собор и логотип «Культурная столица года», – рассказал Федоренко.

В этом году омичи смогут встретить Новый год в историческом парке «Омская крепость». Для гостей праздника готовится специальная программа.

