Омские проекты вошли в федеральный сборник лучших волонтерских инициатив

В издание компании «Газпром нефть» включены успешные и тиражируемые примеры проектов.

Фото: Пресс-служба программы «Родные города»

Ко Дню добровольца опубликован федеральный сборник лучших волонтерских проектов в сфере культуры, спорта, образования, экологии и комфортной городской среды. Издание создано волонтерами «Газпром нефти» и включает подробные описания инициатив и рекомендации по их реализации. Сам сборник доступен на сайте программы «Родные города» .

В перечень вошел ряд омских проектов. Среди них – программа «Самое дорогое – жизнь», работающая уже десять лет и направленная на поддержку детей с заболеваниями крови, а также творческая инициатива «Добрая сова». Их участники проводят для ребят мастер-классы и арт-терапевтические занятия.

О значении таких встреч рассказывает Наталья Осьмульская, партнер проекта «Самое дорогое – жизнь» и заведующая гематологическим отделением детской областной клинической больницы:

– Когда ребенок рисует, у него активируются участки мозга, отвечающие за эмоции. Уходят тревожность, раздражительность, агрессия – чувства, которые часто сопровождают наших пациентов, – подчеркивает она. – Арт-терапия помогает им справляться со страхом и переживаниями о будущем. Улучшается настроение, а вместе с ним и общее состояние. Повышается устойчивость к болезни, активнее работает иммунитет.

В «Газпром нефти» отмечают, что добровольческое движение по программе социальных инвестиций «Родные города» развивается в компании уже более 15 лет, а число волонтеров растет из года в год. В 2025-м сотрудники реализовали около тысячи инициатив.

– «Газпром нефть» активно поддерживает волонтерские инициативы своих сотрудников в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», – говорит председатель правления Александр Дюков. – Мы ежегодно организуем конкурс лучших волонтерских проектов, победители которого получают финансовую и экспертную помощь. Мы также проводим обучение в Школе волонтеров, организуем общекорпоративные волонтерские акции, встречи волонтеров. Наши сотрудники, как правило, управляют своими волонтерскими проектами очень качественно и эффективно, применяя опыт ежедневной работы в компании. В результате их подходы становятся лучшими практиками в масштабах волонтерского движения всей страны.

По словам директора программы «Родные города» Ярины Сугаковой, системная работа по развитию движения позволяет не только объединять волонтеров, но и передавать накопленный опыт.

– С 2008 года добровольческое движение «Газпром нефти» накопило уникальный опыт реализации самых разных социальных проектов, – комментирует Сугакова. – Наши волонтеры знают, какие усилия стоят за каждым результатом, и готовы делиться этим опытом. Сборник дает понятные инструменты тем, кто хочет начать свой путь в добровольчестве и менять жизнь вокруг к лучшему, опираясь на лучшие практики и проверенные подходы.

Публикация сборника стала очередным шагом к тому, чтобы успешные инициативы, включая омские проекты, находили новых последователей и помогали формировать устойчивое волонтерское сообщество в регионах.