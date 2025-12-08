Представители омского вуза подключились к обсуждению новой системы высшего образования

Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова и проректор по образовательной деятельности Светлана Комарова принимают участие в окружном совещании Минобрнауки России в Томске, где обсуждают формирование новой национальной модели высшего образования.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

В Томском государственном университете проходит двухдневное совещание, объединившее 126 ректоров и проректоров вузов Сибирского федерального округа. Здесь участники работают над подходами к созданию обновленной модели высшего образования. ТГУ является пилотной площадкой проекта и уже более двух лет формирует собственное видение будущей системы, которое впоследствии планируется распространить на университеты всей страны. В мероприятии приняли участие ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова и проректор по образовательной деятельности Светлана Комарова.

Как отмечают организаторы, фундаментальные основы высшего образования переживают трансформацию: акцент смещается на участие университетов в развитии технологического лидерства России. Перед вузами стоит задача адаптировать модель под свои компетенции и формировать программы, которые будут отвечать запросам экономики. В концепции ТГУ ключевыми элементами являются ориентация на национальную рамку квалификаций и сотрудничество с индустриальными партнерами в сферах ИИ, финтеха, новых материалов, химии и других направлений.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

В первый день участники совещания в формате групповой работы сформировали дорожную карту перехода вузов на новую модель. Также были представлены выступления экспертов, посвященные кадровой политике, взаимодействию с работодателями и формированию образовательных программ, соответствующих перспективным технологическим требованиям.

Работа над итоговыми предложениями продолжится, и результаты совещания станут основой для дальнейшей модернизации национальной системы высшего образования.