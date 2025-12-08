В центре Омска в новогоднюю ночь зажгут огромную лошадь

Омичей зовут встретить Новый год в самом сердце города.

Фото: эскиз депкультуры мэрии Омска

Омичи смогут встретить Новый год в самом центре города – музее-историческом парке «Омская крепость». Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года и Рождества и зимним активностям в Омске, рассказала заместитель мэра Инна Елецкая.

По словам чиновницы, в прошлом году такой проект понравился омичам, поэтому его решили повторить. Празднование будет длиться до трех часов ночи, по окончании мероприятия всех развезут по домам.

– Событие будет проходить с 23:30 до 3 часов. Многие омичи спрашивают, смогут ли они, если придут в «Омскую крепость», увидеть праздничное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина. Да, трансляцию мы обеспечиваем, поэтому все, что мы любим: праздничное настроение, фейерверки, праздничное поздравление президента и развозы омичей после этого домой, – мы все попытались продумать и организовать, – отметила Елецкая.

Фишкой мероприятия станет обжиг скульптуры лошади – символа этого года известным омским гончаром Андреем Задерием. Она будет размером один на два метра.