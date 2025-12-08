Омск-Информ
·Общество

В центре Омска запретят проезд автомобилей под Новый год

Ограничения планируются дважды за месяц.

В конце месяца в Омске перекроют улицу Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости». Движение транспорта запретят 28 декабря с 9:00 до 17:00. Также ограничения планируются с 14:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности, перекрытия связаны с празднованием Нового года. Во время этих мероприятий также нельзя парковаться на указанных улицах.

Омичам посоветовали маршруты объезда по улицам Спартаковской и Достоевского.

