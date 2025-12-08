Омичка незаметно присваивала деньги таксистов

Ей удалось похитить больше полумиллиона, прежде чем обман вскрылся.

Фото: Freepik.com

Полицейские завели 2 уголовных дела о мошенничестве и 42 уголовных дела о неправомерном доступе к информации на 33-летнюю омичку. Женщина похитила 650 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, женщина работала менеджером в компании, предоставляющей услуги такси, и вносила незаконные изменения в бухгалтерскую программу. Она подменяла телефоны неработающих водителей своим и выводила остатки денег с их счетов. Также женщина присваивала страховые выплаты за дорожно-транспортные происшествия. За одну транзакцию она похищала суммы от 500 рублей до 65 тысяч.

Подозрительную активность в бухгалтерской программе заметили другие сотрудники компании. Они и обратились в полицию.

Теперь омичку ждет суд. Ей грозит колония – до 6 лет за мошенничество и до 4 лет за неправомерный доступ к информации.