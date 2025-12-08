Хоценко и Шелест проверили ход капремонта моста у Телецентра в Омске

Губернатор совместно с мэром оценил выполнение работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест проинспектировали капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Работы на объекте продолжаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор отметил, что подрядчик ведет работы в активном темпе, и поручил городской администрации плотнее взаимодействовать со строителями, в том числе внимательно отслеживать трудовые отношения на объекте.

Сергей Шелест сообщил, что переключение движения по обновленной части моста запланировано на новогодние каникулы. После открытия движение по переправе вернется к привычной схеме: по крайним полосам – в сторону Левобережья и Нефтяников, по центральной – попеременно в обе стороны в зависимости от времени суток.

По информации директора ООО «СтройТраст» Армана Акопяна, завершается монтаж тротуарных консолей и тумб под мачты освещения. Параллельно продолжается ремонт нижней части моста: укрепление опор, очистка и окраска металлоконструкций, усиление главных и домкратных балок.

Виталий Хоценко подчеркнул, что выезды для контроля работ будут продолжены.