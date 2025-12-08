Омич устроил погреб в многоэтажке и едва не спалил целый дом

В причинах пожара разбираются специалисты.

Фото: пресс-служба МЧС

Вчера, 7 декабря, в девятиэтажном доме на Лесном проезде в Кировском округе произошел пожар, очагом которого стал незаконный погреб, примыкающий к балкону на первом этаже.

Сообщение о возгорании поступило в 13:43, сообщили в МЧС. Когда пожарные расчеты прибыли на место, из окна на первом этаже шел плотный дым, подъезд был задымлен. Двое жильцов успели самостоятельно выйти на улицу до прибытия спасателей.

В погребе на площади около 4 кв. м повреждены вещи, также закопчены стены балкона и квартиры. Для ликвидации пожара привлекли 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники. Открытое горение удалось потушить в 13:57.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.