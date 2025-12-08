В Омской области подросток с ножом напал на таксистку

Преступник отправится в колонию почти на семь лет.

Фото: Freepik.com

Марьяновский районный суд Омской области вынес приговор 16-летнему подростку, напавшему на женщину-таксиста и угнавшему два автомобиля. Ранее судимый юноша признан виновным по нескольким статьям УК РФ – ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 166.

Суд установил, что в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года подросток, не имея водительских прав, проник в припаркованный в рабочем поселке Марьяновка ВАЗ-21099. Он разбил стекло, завел машину с помощью отвертки и катался на ней по району.

Второй эпизод произошел в ночь на 27 октября. Подросток вызвал такси, которым управляла женщина. Сев на заднее сиденье, он решил завладеть автомобилем и напал на водителя, несколько раз ударив ее туристическим ножом. Пострадавшей удалось вырваться – она открыла дверь и выбежала из салона. Подросток уехал на такси, но вскоре потерял управление и попал в ДТП, серьезно повредив машину.

С учетом постановления судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда юноше назначено 6 лет 7 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.