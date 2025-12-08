На СВО погиб речник из Омской области

Он участвовал в спецоперации с апреля по июнь.

Фото: vk.com/edromoskal

Вчера, 7 декабря, в Москаленках состоялось прощание с погибшим на СВО рядовым Андреем Метхе. Ему было 35 лет.

Андрей Метхе родился 24 ноября 1989 года в деревне Ивановке Москаленского района Омской области. Окончил местную школу, потом Омское командное училище имени капитана В. И. Евдокимова по специальности «судоводитель». Ходил в навигацию, потом работал вахтовиком.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», контракт с Минобороны он заключил в апреле 2025 года. Погиб 4 июня.

У мужчины осталась дочь.