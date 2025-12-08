Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В Омске начали готовиться к ремонту важных дорог

Подрядчик должен будет следить за обновлением Красного Пути и Пушкина.

Омская мэрия начала искать подрядчиков для технического надзора за ремонтом улиц Красный Путь и Пушкина. По данным портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили 1,3 и 1,1 млн рублей соответственно.

Ремонт дорог планируется провести с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Контракт на обновление Красного Пути на 228,5 млн рублей уже заключили с ООО «СФ «Континент». Ремонтировать улицу Пушкина будет ООО «СибДор» за 183,6 млн рублей.

Исполнителей для технического надзора чиновники планируют выбрать 16 декабря.

·Авто

В Омске начали готовиться к ремонту важных дорог

Подрядчик должен будет следить за обновлением Красного Пути и Пушкина.

Омская мэрия начала искать подрядчиков для технического надзора за ремонтом улиц Красный Путь и Пушкина. По данным портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили 1,3 и 1,1 млн рублей соответственно.

Ремонт дорог планируется провести с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Контракт на обновление Красного Пути на 228,5 млн рублей уже заключили с ООО «СФ «Континент». Ремонтировать улицу Пушкина будет ООО «СибДор» за 183,6 млн рублей.

Исполнителей для технического надзора чиновники планируют выбрать 16 декабря.