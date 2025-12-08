Скончался бывший замначальника Омской академии МВД

Известный юрист и преподаватель умер в возрасте 64 лет.

UniversusGPT

В минувшую субботу, 6 декабря, стало известно о кончине Василия Векленко, 64-летнего преподавателя кафедры уголовного права СПбГУ. В последние годы он преподавал уголовное право в Петербурге, однако его профессиональная биография во многом связана с Омском и Омской академией МВД, где прошли ключевые этапы его карьеры.

Согласно биографической справке, в 1985–1991 годах Василий Векленко работал преподавателем на кафедре уголовного права, а с 1993 года возглавлял кафедру гуманитарных и общеюридических дисциплин, которая впоследствии стала частью Омской академии МВД. Более десяти лет, с 2003 по 2017 год, он занимал должность заместителя начальника академии по научной работе.

После отъезда из Омска профессиональный путь Василия Векленко продолжился в Санкт-Петербурге. С 2018 года он занимал должность профессора кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета и входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки.

Высокие профессиональные достижения Василия Владимировича Векленко были отмечены государственными и ведомственными наградами. Он удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также награжден медалями «За безупречную службу» II степени и «За отличие в службе» I степени.

Где пройдет церемония прощания с экс-замначальника Омской академии МВД, на данный момент не сообщается.