Омск станет одной из остановок уникального «Театрального поезда»

Марафон подарит зрителям спектакли, мастер-классы и творческие встречи.

Omskinform.ru

В мае 2026 года в России стартует уникальный проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

В рамках инициативы два поезда с артистами отправятся в гастроли по маршрутам Владивосток – Москва и Севастополь – Москва. Первый поезд посетит 25 городов, включая Омск, второй – 19 населенных пунктов. Одновременное прибытие обоих составов в Москву запланировано на июнь, что станет главным событием юбилейного марафона.

На каждой станции пройдут фестивали, на которых будут представлены лучшие постановки различных жанров – от драмы и оперы до балета и кукольного театра. Кроме того, зрителей ждут мастер-классы, творческие встречи и образовательные мероприятия.

Даты и время остановок поездов в городах будут опубликованы позднее.