Буше рассказал, как «Авангард» превратился в атакующую машину

Тренер также похвалил команду за победу над «Спартаком» 7:5.

hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча со столичным «Спартаком». Победа в напряженной «перестрелке» со счетом 7:5 досталась омичам. Тренер отметил, что команда была готова к игре против соперника, который отличается высокой результативностью.

– Не весь матч мы шли хорошо и уверенно, но сумели найти путь к победе, это здорово. В последних восьми встречах у нас семь побед, и матч с «Нефтехимиком» тоже мог и должен был оставаться за нами, и тогда было бы восемь из восьми. Я доволен тем, какое количество голов мы забиваем. В последних семи встречах у нас порядка 35 голов. Это не может не радовать, – заявил Буше.

Кроме того, наставник «ястребов» подчеркнул, что на игру положительно повлияло возвращение Василия Пономарева и Наиля Якупова. По его словам, при полноценном составе команда выглядела бы так уверенно с самого начала сезона. Наставник также отметил улучшение состояния Маклауда и добавил, что игрок постепенно набирает форму.

При этом Буше признал, что команде хотелось бы пропускать меньше шайб. Он отметил, что «Авангарду» приходится делать ставку на игру «5 на 5», поскольку попыток реализовать большинство у омичей почти вдвое меньше, чем у соперников. По словам тренера, команда уже привыкла к такой особенности и понимает, что должна искать моменты у ворот именно в равных составах.