Эксперт раскрыла омичам, как не попасть на подделку красной икры

Специалист поделились, как определить качественную красную икру. Как рассказала ТАСС доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина, хорошие икринки должны быть плотными и упругими.
– Качественные икринки упругие и подпрыгнут. Если они размазались – продукт некачественный, – пояснила специалист.
Проверить упругость можно дома – достаточно бросить несколько икринок на твердую поверхность. Качественный продукт немного подпрыгивает, а мягкие и расплывающиеся икринки говорят о низком качестве.
Натуральная икра имеет насыщенный вкус без химических нот. Горечь или чрезмерная соленость свидетельствуют о нарушениях в производстве. Кроме того, при добавлении в кипяток настоящая икра светлеет из-за сворачивания белков, а вода остается прозрачной.
– Если вода окрасилась в яркий цвет – использованы красители. Если икра растворилась – это искусственная подделка, – уточнила Гурина.
Она также отметила, что качественная красная икра не может стоить слишком дешево: цена заметно ниже рыночной почти всегда указывает на подделку или некачественный товар.