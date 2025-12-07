Культовая шансон-группа «Бутырка» приедет в Омск с юбилейным концертом

Выступления пройдут в концертном зале РЦСО.

Шансон-группа «Бутырка» приедет в Омск с концертами в честь 25-летнего юбилея (16+). Информация об этом появилась на «Яндекс Афише».

Музыканты будут выступать два вечера подряд – 9 и 10 марта. Оба концерта начнутся в 19:00 и пройдут в концертном зале РЦСО.

Стоимость билетов на концерты варьируется от 2200 до 3600 рублей в зависимости от расположения места в зале.