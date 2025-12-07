Омск-Информ
·Происшествия

Стая агрессивных собак долгое время терроризирует детскую площадку в Омске

Администрация пообещала провести отлов.

Омичи пожаловались на стаю бродячих собак, которая захватила улицу Лаптева. Как рассказали жители в телеграм-канале «Аварийный Омск», животные обосновались на детской площадке.

– Бродячие собаки атакуют детскую площадку по адресу Лаптева, 3а. Кидаются на детей и прохожих, особенно тех, кто проходит с домашней собакой, – написал автор поста.

Аналогичная жалоба была опубликована ранее, шесть дней назад, в сообществе «ЧП Омск». По словам жителей, в стае находится порядка семи собак. Администрация Омска отреагировала на обращение омичей и сообщила, что отлов бродячих собак проведут до 11 декабря.

– Департаментом городского хозяйства администрации города Омска направлено в бюджетное учреждение города Омска «Муниципальный приют для животных» поручение об отлове животных без владельцев на указанных территориях в срок до 11. 12. 2025, – прокомментировали в мэрии.

Напомним, вчера в центре Омска на школьницу напала стая бродячих собак.

