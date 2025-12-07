Омск-Информ
·Общество

В Омске готовят к открытию самый большой каток города

Дату открытия обещают сообщить позже.

В Омске приступили к подготовке самого большого открытого катка к зимнему сезону. Он располагается на «Красной звезде» и занимает более 12,7 тыс. кв. м.

– Первый этап заливки выполняется вручную, а на втором этапе будет привлекаться техника, – сообщили в группе спортшколы.

По информации организаторов, каток вскоре украсят яркими огнями и оборудуют фотозону. Дату открытия обещают объявить дополнительно.

Отметим, что 5 декабря в Омске открылся первый каток на территории спортивного комплекса «Юность».

