Минэнерго Омской области заявили о готовности ТЭЦ к резкому похолоданию

Сегодня, 7 декабря, министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что на оперативном совещании с руководителем АО «ТГК-11» Дмитрием Бондарем обсуждалась готовность городских ТЭЦ к предстоящим морозам.
– На теплоэлектроцентралях задействованы все котлоагрегаты, подключаются резервные. Сегодня дополнительно пройдут испытания мазутных резервных котлов. В связи с похолоданием на ТЭЦ‑5 один из котлоагрегатов выводят из планового капитального ремонта, – рассказал министр.
Он также уточнил, что оборудование проверяют на полную мощность – это обязательная подготовка перед его переводом в штатный режим работы. Энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное отопление и электроснабжение в период морозов.
Напомним, что на субботнем совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что власти и профильные организации обязаны активизировать работу, сосредоточившись на предотвращении проблем и быстром реагировании на возможные осложнения в связи с предстоящими морозами.