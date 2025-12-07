Минэнерго Омской области заявили о готовности ТЭЦ к резкому похолоданию

Энергетики проверяют резервные котлы и внутридомовые сети, чтобы жители не остались без тепла.

Сегодня, 7 декабря, министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил , что на оперативном совещании с руководителем АО «ТГК-11» Дмитрием Бондарем обсуждалась готовность городских ТЭЦ к предстоящим морозам.

– На теплоэлектроцентралях задействованы все котлоагрегаты, подключаются резервные. Сегодня дополнительно пройдут испытания мазутных резервных котлов. В связи с похолоданием на ТЭЦ‑5 один из котлоагрегатов выводят из планового капитального ремонта, – рассказал министр.

Он также уточнил, что оборудование проверяют на полную мощность – это обязательная подготовка перед его переводом в штатный режим работы. Энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное отопление и электроснабжение в период морозов.