Омск готовят к первым мощным морозам

Коммунальные и дорожные службы готовятся к суровой погоде.

Omskinform.ru

Сегодня, 6 декабря, правительством Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко проведено совещание с участием глав муниципальных образований, представителей ведомств и служб. Основной темой совещания стало принятие мер по обеспечению готовности региона к суровым погодным условиям, которые придут в Омск на следующей неделе.

– На следующей неделе прогнозируются первые сильные морозы, погода уже изменилась, становится холодно, поэтому максимально нужно организовать все свои ресурсы, – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что органам власти и организациям необходимо мобилизоваться и сосредоточиться на мерах предупреждения и быстрого реагирования на возможные осложнения.

Особое внимание поручено уделить администрации Омска, компаниям «Омскэлектро», «ТГК-11», «Омскэнерго» и другим профильным ведомствам, которые должны обеспечить надежную работу коммунальных служб и оперативное устранение любых неисправностей.

Кроме того, региональному минтрансу поручено привести дорожные службы в усиленный режим работы, гарантируя чистоту и безопасность дорожной сети в условиях низких температур.