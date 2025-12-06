Омск-Информ
·Общество

Под Омском простятся с погибшим на СВО бойцом

Он погиб месяц назад.

В Омском районе пройдет траурная процессия в честь погибшего в зоне проведения СВО Евгения Виноградова. О церемонии сообщил брат погибшего в соцсетях.

Родственник бойца также сообщил, что Евгений погиб 8 ноября при выполнении боевой задачи.

Прощание с Евгением пройдет в среду, 10 декабря, в 10:00 в д. Бородинка Омского района по адресу: ул. Центральная, 59б.

