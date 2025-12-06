В Омске значительно подорожали нужные зимой продукты

Цена на фрукты, мясо и алкоголь резко подскочила.

Изображение создано ИИ

В Омской области за последнюю неделю выросли цены на ряд продуктов и товаров повседневного спроса. Данные мониторинга Минфина показали, что сильнее всего подорожали водка, яблоки, мясо и колбаса.

Например, бутылка водки объемом один литр стала дороже на 3,56 рубля, что соответствует росту в 0,5 %. Средняя стоимость литра напитка достигла отметки в 793,97 рубля.

Значительно прибавили в цене свежие яблоки – они подорожали на 3,53 рубля за килограмм, теперь стоимость яблока составляет 151,39 рубля за кг, то есть получать необходимые зимой витамины теперь дороже на 2,4 %.

Небольшой рост цен наблюдался и на мясные товары: баранина стала дороже на 3,16 рубля (+0,5 %), свинина – на 3,15 рубля (+0,9 %). В итоге баранина теперь стоит 698,68 рубля за кг, а свинина – 362,87 рубля за кг.

Подорожала и вареная колбаса: стоимость одного килограмма увеличилась на 2,53 рубля (рост на 0,4 %), и теперь цена составляет 572,54 рубля за кг.

Вместе с тем некоторые товары немного снизились в цене. Например, полукопченая колбаса подешевела на 4,13 рубля (–0,6 %), ее нынешняя стоимость – 633,39 рубля за кг. Также незначительно упала цена на мандарины (на 1,69 рубля, или 0,8 %; сейчас 255,67 рубля/кг) и стиральный порошок – на 1,52 рубля, или 0,9 %. Теперь за килограмм порошка придется отдать 173,66 рубля.