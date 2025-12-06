Омск-Информ
·Общество

Перевозчик из Омской области замечен в «мутных» схемах с контрактами

Контракт поделили на девять частей.

Антимонопольная служба нашла нарушение в действиях администрации Нижнеомского района Омской области и компании «Нижнеомское пассажирское транспортное предприятие».

Администрация расторгла предыдущий контракт на перевозки пассажиров, заключенный по итогам конкурса со значительным снижением стоимости – 77 %, и заключила сразу девять отдельных контрактов с тем же предприятием, минуя новую закупку.

Такое деление единой сделки на небольшие контракты может создавать препятствия для честной конкуренции на рынке пассажирских перевозок в районе, пояснили в УФАС.

