Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омская школа-интернат перешла в руки областных властей

Раньше оно подчинялось мэрии.

Правительство Омской области приняло решение передать в региональную собственность БОУ Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2», включающее недвижимое и движимое имущество.

В собственности школы числятся три здания общей площадью 6,8 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 21 тыс. кв. метров. Рыночная стоимость находящегося на балансе движимого имущества превышает 236,8 млн рублей.

Основной целью передачи школы-интерната в областную собственность является продолжение образовательной деятельности, направленной на детей с особыми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в школе получают знания и воспитание 329 ребят, нуждающихся в особой поддержке.

После передачи школа-интернат № 2 будет подчиняться Министерству образования Омской области.

·Общество

Омская школа-интернат перешла в руки областных властей

Раньше оно подчинялось мэрии.

Правительство Омской области приняло решение передать в региональную собственность БОУ Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2», включающее недвижимое и движимое имущество.

В собственности школы числятся три здания общей площадью 6,8 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 21 тыс. кв. метров. Рыночная стоимость находящегося на балансе движимого имущества превышает 236,8 млн рублей.

Основной целью передачи школы-интерната в областную собственность является продолжение образовательной деятельности, направленной на детей с особыми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в школе получают знания и воспитание 329 ребят, нуждающихся в особой поддержке.

После передачи школа-интернат № 2 будет подчиняться Министерству образования Омской области.