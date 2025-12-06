Как к себе домой: газовщики смогут беспрепятственно заходить в квартиры омичей

Если хозяин жилья отказался пускать газовщиков, они придут сами через 12 дней.

GigaChat

Газовщики в России могут получить возможность посещать квартиры граждан без согласия собственников для проверки оборудования, если жильцы ранее отказались впустить их.

Такая норма содержится в законопроекте, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении в феврале. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор законопроекта Сергей Колунов уточнил, что документ сейчас дорабатывается ко второму чтению с участием федеральных органов исполнительной власти, регионов и общественности.

– Газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, – объяснил депутат в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что после отказа хозяина впускать инспекторов, газовщики смогут подать в суд. В течение 12 дней будет вынесено решение, после чего контролеры смогут посетить жилище в сопровождении представителей силовых структур – полиции или Федеральной службы судебных приставов.

По словам депутата, владельцы квартир будут информированы о планируемой проверке заранее. Порядок уведомления определяет Правительство РФ специальным актом. Колунов предложил отправлять уведомления жильцам дважды – как электронным, так и традиционным почтовым способом. Такой подход исключит ситуации, когда люди не знают о предстоящей проверке и отсутствуют дома.

Данная инициатива призвана обезопасить население, добавил Колунов.