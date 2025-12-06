Центр Омска собираются массово застраивать многоэтажками

Предполагается ввод более 100 тыс. кв. метров жилья.

Omskinform.ru

В Омске рассматривается передача под комплексную застройку сразу четырех участков, находящихся в Центральном округе. Соответствующие проекты опубликованы на сайте администрации Омска.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Первым проектом предложено развить территорию между улицами Сенная, Чехова и Газетным переулком. Общая площадь участка – 0,16 га. Реализовать задуманное планируют за 7 лет. Будущие здания могут быть как малой, так и средней этажности, плюс сюда войдут объекты делового управления, образовательные учреждения, автопарковки, магазины и рестораны. Минимальный объем строительства – 1,5 тыс. кв. метров жилой площади.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Следующим проектом предусмотрена застройка территории между улицами 7-я Северная, Герцена, 3-я Северная и Осоавиахимовская. Под КРТ планируют отдать два смежных участка общей площадью 2,34 га. Время реализации – 10 лет. Возможно строительство как средней этажности, так и высотных зданий. Итоговый объем нового жилья – минимум 17 400 кв. метров.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Еще одним участком под строительство является территория между улицами Пушкина, Маяковского, Маршала Жукова и Бульварной. На реализацию отводится 10 лет, общий объем планируемых новостроек – 19 800 кв. метров жилья.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Самый большой по объему жилья проект планируется в границах улиц Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-я Линия. Реализация займет 15 лет, общая площадь участка – 14,45 га. На территории предполагается строительство среднеэтажных и высотных домов, автостоянок, общественных пространств, объектов коммунально-бытовой сферы, образовательных учреждений, медицинских клиник, магазинов, кафе, спортивных площадок и прочих объектов инфраструктуры. Обязательный объем нового жилья – не менее 85 120 кв. метров.

Согласно этим проектам, в Центральном округе Омска появится минимум 123,8 тыс. кв. метров нового жилья. Ранее сообщалось, что Омская область идет на рекорд по вводу нового жилых «квадратов».