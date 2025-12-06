Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Центр Омска собираются массово застраивать многоэтажками

Предполагается ввод более 100 тыс. кв. метров жилья.

В Омске рассматривается передача под комплексную застройку сразу четырех участков, находящихся в Центральном округе. Соответствующие проекты опубликованы на сайте администрации Омска.

Первым проектом предложено развить территорию между улицами Сенная, Чехова и Газетным переулком. Общая площадь участка – 0,16 га. Реализовать задуманное планируют за 7 лет. Будущие здания могут быть как малой, так и средней этажности, плюс сюда войдут объекты делового управления, образовательные учреждения, автопарковки, магазины и рестораны. Минимальный объем строительства – 1,5 тыс. кв. метров жилой площади.

Следующим проектом предусмотрена застройка территории между улицами 7-я Северная, Герцена, 3-я Северная и Осоавиахимовская. Под КРТ планируют отдать два смежных участка общей площадью 2,34 га. Время реализации – 10 лет. Возможно строительство как средней этажности, так и высотных зданий. Итоговый объем нового жилья – минимум 17 400 кв. метров.

Еще одним участком под строительство является территория между улицами Пушкина, Маяковского, Маршала Жукова и Бульварной. На реализацию отводится 10 лет, общий объем планируемых новостроек – 19 800 кв. метров жилья.

Самый большой по объему жилья проект планируется в границах улиц Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-я Линия. Реализация займет 15 лет, общая площадь участка – 14,45 га. На территории предполагается строительство среднеэтажных и высотных домов, автостоянок, общественных пространств, объектов коммунально-бытовой сферы, образовательных учреждений, медицинских клиник, магазинов, кафе, спортивных площадок и прочих объектов инфраструктуры. Обязательный объем нового жилья – не менее 85 120 кв. метров.

Согласно этим проектам, в Центральном округе Омска появится минимум 123,8 тыс. кв. метров нового жилья. Ранее сообщалось, что Омская область идет на рекорд по вводу нового жилых «квадратов».

1345
·Общество

Центр Омска собираются массово застраивать многоэтажками

Предполагается ввод более 100 тыс. кв. метров жилья.

В Омске рассматривается передача под комплексную застройку сразу четырех участков, находящихся в Центральном округе. Соответствующие проекты опубликованы на сайте администрации Омска.

Первым проектом предложено развить территорию между улицами Сенная, Чехова и Газетным переулком. Общая площадь участка – 0,16 га. Реализовать задуманное планируют за 7 лет. Будущие здания могут быть как малой, так и средней этажности, плюс сюда войдут объекты делового управления, образовательные учреждения, автопарковки, магазины и рестораны. Минимальный объем строительства – 1,5 тыс. кв. метров жилой площади.

Следующим проектом предусмотрена застройка территории между улицами 7-я Северная, Герцена, 3-я Северная и Осоавиахимовская. Под КРТ планируют отдать два смежных участка общей площадью 2,34 га. Время реализации – 10 лет. Возможно строительство как средней этажности, так и высотных зданий. Итоговый объем нового жилья – минимум 17 400 кв. метров.

Еще одним участком под строительство является территория между улицами Пушкина, Маяковского, Маршала Жукова и Бульварной. На реализацию отводится 10 лет, общий объем планируемых новостроек – 19 800 кв. метров жилья.

Самый большой по объему жилья проект планируется в границах улиц Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-я Линия. Реализация займет 15 лет, общая площадь участка – 14,45 га. На территории предполагается строительство среднеэтажных и высотных домов, автостоянок, общественных пространств, объектов коммунально-бытовой сферы, образовательных учреждений, медицинских клиник, магазинов, кафе, спортивных площадок и прочих объектов инфраструктуры. Обязательный объем нового жилья – не менее 85 120 кв. метров.

Согласно этим проектам, в Центральном округе Омска появится минимум 123,8 тыс. кв. метров нового жилья. Ранее сообщалось, что Омская область идет на рекорд по вводу нового жилых «квадратов».

1345