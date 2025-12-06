Омск-Информ
На окраине Омска продают заброшенный недострой торгового комплекса

Степень готовности объекта оценили в 30 %.

В Омске проводится аукцион по продаже земельного участка и объекта незавершенного строительства. Информация размещена на сайте «Российского аукционного дома».

Земельный участок, предлагаемый к продаже, охватывает площадь 4,2 тыс. кв. м и предназначен для промышленных целей. Основные варианты использования включают размещение производств, складов, административно-технических и хозяйственных объектов.

Параллельно выставляется на продажу трехэтажный кирпичный недострой. Здание расположено на улице Завертяева, 28, и предназначено для использования в качестве нежилого помещения. Его площадь составляет 2,2 тыс. кв. м, а степень готовности оценивается в 30 %.

Отметим, что выставленный на аукцион объект располагается почти вплотную к торговому комплексу «Победа». Вероятно, здание предполагалось как продолжение ТК, но так и не было достроено. Начальная цена объекта – 25 млн рублей.

