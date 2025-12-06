«Одно движение – и ты инвалид»: омичи пожаловались на «дырявый» автобус

Омичи пожаловались на автобус, в полу которого зияет сквозная дыра. Информацией пассажиры «дырявого» общественного транспорта поделились в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, автобус с отверстием в полу вышел на маршрут № 47Н
– Вот в таком чудо-автобусе пришлось ехать сегодня утром на работу. Маршрут № 47Н Большие Поля – ул. Гашека. Глянул под ноги и обалдел, когда понял, на чем стою! Одно неосторожное движение – и ты инвалид на всю жизнь, – рассказал омич в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».
Как видно на опубликованном видео, кусок металла ничем не зафиксирован и легко сдвигается от любого движения. Вероятно, автобус прошел через срочные ремонтные работы и техническое отверстие просто не успели закрыть перед выходом на маршрут.
Дыра в полу находится прямо за кабиной автобуса и в первую очередь представляет опасность для пассажиров, оплачивающих проезд наличными у водителя. Также автор отметил, что по этому маршруту ездит много школьников и пенсионеров, которые могут угодить в ловушку и провалиться.