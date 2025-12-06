Омск-Информ
·Происшествия

В Омске уже 2 недели ищут исчезнувшего пенсионера

Он вышел из своего дома и пропал.

Полиция Омска ищет пропавшего 69-летнего Виктора Щербакова. В отделение полиции обратился его сын, сообщив, что отец ушел из дома, находящегося на улице Учебной в Октябрьском округе, 21 ноября и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы средней длины, серо-зеленые глаза.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят обраться по телефонам: 102, 79-34-02.

