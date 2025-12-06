Омск-Информ
·Промышленность

Участок на окраине Омска отдают под строительную промышленность

Территорию сдают в аренду.

Администрация Омска объявила о начале аукциона на аренду земельного участка в Ленинском округе. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.

В аренду отдают участок на Московке, недалеко от дома 107 на ул. 3-й Станционной. Площадь территории составляет 9493 кв. м. В документе сказано, что вид разрешенного использования участка – «строительная промышленность», «склад».

Ранее сообщалось, что в Омске может появиться небольшой завод.

