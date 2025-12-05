Омские кладбища начнут принимать урны с прахом

Одно такое погребение обойдется примерно в 70 тысяч рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Омский «Комбинат специальных услуг» проектирует колумбарные стены для кладбищ. И, хотя крематория в регионе до сих пор нет, чиновники хотят разместить урны с прахом на всех погостах.

– Многие регионы приходят к тому, чтобы захоранивать в колумбарных стенах, а не в могилах. И для внешнего вида кладбища есть определенные плюсы, и для ухода за памятным местом. Ближайший крематорий находится в Новосибирске. В настоящее время стоимость перевозки составляет около 50 тысяч рублей. Услуги захоронения еще около 15–20 тысяч, – рассказала на сегодняшней пресс-конференции и. о. директора «Комбината специальных услуг» Ольга Котюргина.

Когда конкретно появятся колумбарии на кладбищах и сколько средств на это потребуется, пока неизвестно.

Однако давно уже известно, что мест на омских кладбищах не хватает. Чиновникам приходится их расширять. При этом строительство крематориев в регионе все время откладывается.