Ездить невозможно: омичи обнаружили новые ямы на мосту у Телецентра

Разрушается и соседний путепровод.

omskinform.ru Омичи все еще недовольны асфальтом на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Сегодня в соцсетях появилось обращение одного из водителей к администрации, в котором омич сообщает, что по мосту «ездить невозможно».

– Просьба администрацию Омска срочно решить вопрос с дорожным полотном через мост 60 лет ВЛКСМ. Ездить невозможно, – сообщает автор поста.

Ямы мешают проезду и по путепроводу на проспекте Мира, рядом с мостом у Телецентра.

– Ужас какие там поперечные ямы. И с каждым днем они все больше и больше, – отмечают горожане.

Отметим, что только вчера мэр Сергей Шелест сообщал, что ночью подрядчик в очередной раз залатал асфальт на мосту. Дорожное полотно, по его словам, разрушается из-за перепадов температур и повышенной транспортной нагрузки. Напомним, половина моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра) сейчас перекрыта для ремонта.