·Общество

Омскую поликлинику отдадут Клиническому диагностическому центру

Реорганизация медицинского учреждения уже стартовала.

Вчера в Омске стартовала реорганизация Клинического диагностического центра. Медицинское учреждение решили «укрупнить», присоединив к нему Городскую поликлинику № 1.

Решение о реорганизации региональное правительство приняло 27 ноября 2025 года. При этом сроки окончания преобразований пока неизвестны.

Напомним, поликлиника № 1 располагается в центре города по адресу: Карла Либкнехта, 3. Клинический диагностический центр тоже в центре, но на другом берегу Оми: Ильинская, 9. Отметим, что у центра есть также филиал – стационарное отделение на Левобережье (Суворова, 112).

