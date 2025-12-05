Омич хотел купить много икры и лишился денег

Оплаченный деликатес он так и не получил.

Мошенники похитили 40 тысяч рублей у 39-летнего омича. Как сообщили в полиции, мужчина увидел в мессенджере объявление о продаже красной икры по 5 тыс. рублей за килограмм. Сделка показалась мужчине выгодной, и он решил закупиться для новогоднего стола. Омич перевел продавцу деньги за 14 килограммов икры, однако трек-номер на доставку ему не пришел, а объявление исчезло.

Поняв, что его обманули, омич обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранителям мужчина рассказал, что много раз слышал о подобных уловках мошенников. Однако его это не смутило, когда он переводил деньги.