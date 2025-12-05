В Омске назначили нового замминистра, отвечающего за мусор

Она пришла из того же агентства, что и министр.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера, 4 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Этот пост заняла Галина Гончарова.

Гончарову назначили на год, как теперь назначают всех руководителей министерств. Ей также предстоит испытательный срок – 3 месяца.

Гончарова будет курировать отдел по обращению с отходами. Она пришла на место Марии Романюк, которая уволилась в сентябре 2025 года.

Отметим, что ранее Гончарова была первым заместителем генерального директора АО «Агентство развития и инвестиций Омской области». Новый министр природных ресурсов и экологии Евгений Ковтун также какое-то время работал в АРиИОО – с декабря 2017 года по октябрь 2025 года он был был гендиректором. АРиИОО работает в сфере организации конференций и выставок.