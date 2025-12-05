Омск-Информ
·Общество

Скрыл состав: в Омске оштрафовали производителя сметаны

За нарушение компании придется заплатить 20 тысяч.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требование Роспотребнадзора и оштрафовал на 20 тысяч рублей компанию «Прод-Маркет». Омского производителя продуктов наказали за недостоверную информацию на упаковке сметаны. Компания умолчала о применении жиров растительного происхождения. Суд счел, что это вводит покупателей в заблуждение.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прод-Маркет» основано в ноябре 2013 года и принадлежит Елене Огневой. Компания выпускает не только молочные продукты, но также пресервы из рыбы и морепродуктов, кондитерские и хлебобулочные изделия, колбасы и мясные деликатесы, а также безалкогольные напитки и негазированную воду. По итогам 2024 года выручка производителя составила около 13,4 млн рублей.

