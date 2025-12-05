Стало известно, почему вспыхнул газопровод под Омском

Он загорелся из-за разрыва трубы.

vk.com

Ростехнадзор опубликовал данные об аварии, которая произошла на магистральном газопроводе под Омском 18 ноября и привела к взрыву и пожару. Причиной стал разрыв отвода диаметром 500 мм.

– Под отключение газоснабжения попали 17 населенных пунктов, часть потребителей города Омска, – добавили в ведомстве.

Для расследования обстоятельств и причин аварии создали комиссию под председательством заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Расследование пока не завершено.

Отметим, что отвод магистрального газопровода – это ответвление от основного, магистрального трубопровода, которое направляет газ к конкретным потребителям.