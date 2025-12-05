В Омске на Левобережье построили многоэтажку с демократичными квартирами

В доме есть двух- и трехкомнатные квартиры, но их меньше.

В Омске завершилось строительство еще одного многоквартирного дома. Он располагается на Левобережье по адресу: Волгоградская, 51.

Как сообщили в мэрии, дом переменной этажности от 10 до 13 этажей (один подземный). Всего в нем 337 квартир: 225 однокомнатных, 56 двухкомнатных, 55 трехкомнатных и одна четырехкомнатная.

Общая площадь жилья – 16 553,8 кв. м. Также в здании 14 встроенных помещений общественного назначения.

Дом возводило ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».