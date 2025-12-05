«Омичка» снова выйдет на площадку «G-Drive Арены» 10 января

Команда проведет матч против саратовского «Протона» на «G-Drive Арене». Клуб рассчитывает повторить аншлаг декабря и приблизиться к рекордной посещаемости волейбольных игр в России.

Фото: Арсений Вишневский

10 января в Омске «Омичка» сыграет с саратовским «Протоном» на площадке «G-Drive Арены». Начало матча – в 16:00. Руководство клуба рассчитывает, что предстоящая встреча вновь соберет большую зрительскую аудиторию.

Впервые команда вышла на площадку «G-Drive Арены» 8 декабря 2024 года, когда принимала казанское «Динамо – Ак Барс», действующего чемпиона страны. Тогда игру посмотрели около пяти тысяч болельщиков.

Сейчас клуб надеется приблизиться к рекорду посещаемости волейбольного матча в России – 7200 зрителей – и рассчитывает на активную поддержку болельщиков.

Билеты на игру «Омички» в «G-Drive Арене» поступят в продажу в ближайшее время.