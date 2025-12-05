Хоценко проверил обновленный детсад и школу в Любинском районе

Губернатор осмотрел социальные объекты, модернизированные по национальным проектам.

Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко вместе с депутатом Госдумы Оксаной Фадиной и представителями регионального правительства провел рабочую поездку в Любинский район. В центре внимания оказались объекты образования, благоустройства и ЖКХ.

Глава региона посетил детский сад № 2, который открылся после капитального ремонта. Это первое учреждение в Омской области, обновленное по национальному проекту «Молодежь и дети». Здание 1981 года постройки полностью преобразили: усилили конструкции, заменили инженерные сети, установили современные системы пожарной безопасности, вентиляции и видеонаблюдения. На территории появилось новое игровое оборудование, спортивные и прогулочные зоны. С 1 декабря детсад снова принимает воспитанников.

Затем Виталий Хоценко осмотрел Любинскую школу № 1, где капитальный ремонт завершили в конце 2024 года. Обновлены фасад и внутренние помещения, кровля, системы водоснабжения, отопления и электроснабжения. Установлены новые окна и двери, закуплена современная мебель и техника. Кабинеты оснащены интерактивными досками, в столовой – новое оборудование. На территории школы появились асфальтированные дорожки, спортивная площадка и полоса препятствий.

Губернатор побеседовал с педагогами и учениками, отметив, что создание безопасных и современных условий для обучения – одна из ключевых задач региона.